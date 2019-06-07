YKS'nin ilk sınavı TYT ne zaman?

YÜZBİNLERCE öğrenci merak ediyor. YKS; TYT,AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, geçmiş yıllarda yapılan YGS'ye benzer bir sınav olacak. Adayların buradan alacakları puanlar lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. 2019 yılına dair Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimi içerisinde başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının açıklanacak tarihi açıkladı.

2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak.

YERLEŞTİRMEYE TYT VE ALAN TESTLERİNİN KATKISI NE OLACAK?

YKS’nin iki günde yapılacak oturumlarındaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, YGS ve LYS’dekiyle aynı olacak. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60 olarak devam edecek.