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Yine Reza Zarrab yine 'serbest bırakıldı' muamması

ABD’de 27 Kasım günü duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili ikinci bir tahliye muamması yaşandı

Yine Reza Zarrab yine 'serbest bırakıldı' muamması

ABD’de 27 Kasım günü duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili ikinci bir tahliye muamması yaşandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:05
Yine Reza Zarrab yine 'serbest bırakıldı' muamması
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ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi sosyal medyada büyük yankı buldu. Hafta içi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Zarrab konusunu da görüşen Başbakan Binali Yıldırım’ın bu işi çözdüğü ve Zarrab’ı beraberinde Türkiye’ye getirdiği yorumları dahi yapıldı.

Ancak bu bilginin doğru olmadığı ve yine teknik bir hatadan kaynaklandığı belirtildi. Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’nın sözcüsü Zarrab’ın halen cezaevinde bulunduğunu belirtirken, Türk avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Yine teknik bir hata olmuş." dedi.

Benzeri bir olay 9 Eylül 2017 tarihinde de yaşanmış ve Başsavcılık sözcüleri Zarrab’ın tahliye edilmediğini bunun sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu, halen cezaevinde tutuklu olduğunu belirtmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Adalet BakanlığıReza Zarrab
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