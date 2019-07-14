Yine ortalığı kana bulayacaklardı: PKK'ya ait patlayıcı...

Mardin'de Suriye sınırında terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Yine ortalığı kana bulayacaklardı: PKK'ya ait patlayıcı...
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ALINAN bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığınca ortak yapılan çalışmada elde edilen bilgiler sonucunda Kızıltepe ilçesinin Şenyurt Mahallesi'nin Lefkoşa mezrasında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
 
Patlayıcı daha sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.
 

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