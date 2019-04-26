Yine hayvan katliamı! 4 köpek ve 3 kedi öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen 1 sokak köpeği ile iki aylık 3 yavrusu ve 3 kedi ölürken, 6 yavru köpek ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı

Yine hayvan katliamı! 4 köpek ve 3 kedi öldü
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OLAY, saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tatlısu İlk ve Orta Okulu bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli etten sokak köpeği ile 8 yavrusu ve 3 kedi yedi.

Hayvanlar zehrin etkisiyle can çekişirken olayın haberini alan hayvanseverlerin müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarılırken, anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü.

Bu tip olayların son zamanlarda artış gösterdiğini belirten mahalle sakinleri, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı’na başvuracağız" ifadelerini kullandılar.

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