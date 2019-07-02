Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı

NTV ekranlarının tecrübeli sunucusu Oğuz Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyaretini sunduğu sırada kullandığı ifadeyle gündem olmuştu. Haksever, yine Erdoğan haberi sonrası yaptığı hareketle gündeme oturdu. Oğuz Haksever'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti temaslarını aktaran bir haberin ardından, kameranın stüdyoya döndüğü sırada rejiye yönelik gösterdiği tepki canlı yayına yansıdı. Haksever durumu fark edince hızlı refleks göstererek haberleri sunmaya devam etti.

CANLI YAYINDAKİ GAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Oğuz Haksever'in Mayıs ayında ise NTV bültenindeki Yassıada haberinde "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" sözleri çok konuşulmuştu. Haksever o sözlere ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum."

DİL DE ÇIKARMIŞTI

Haksever, 2012 yılında sunduğu bir haber sonrası dilini çıkarmış ve bu hareketiyle çok konuşulmuştu.