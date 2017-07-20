Yine birlikteler!

BARIŞ Murat Yağcı, genç kızların meraklı bakışları arasında denize girerken, hayatındaki önemli olayların tarihlerini vücuduna yaptırdığı dövmelerle dikkati çekti.Serenay Aktaş ise çıkan aşk haberlerinin önüne geçmek için Yağcı ile birlikte denize girmezken, basın mensuplarının "Siz neden denize girmiyorsunuz?" sorusuna "Dizide ten rengimin devamlılığı var. Güneşten bronzlaşmamam gerekiyor" yanıtını verdi.Bir ara yüksek merdivene çıkıp adrenalin dolu bir atlayış yapan Barış Murat Yağcı'yı, Aktaş'ın görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.