Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı!

Ünlü yazar Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 TL'den satışa sunduğu kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını ifade ederek tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı!
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ÜNLÜ yazar Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 TL'den satışa sunduğu kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını ifade ederek tepki gösterdi.

"KAYNAKÇASIZ BİREBİR KOPYALADI"

Yılmaz Özdil'in çıkarttığı 1881 limitli kitabının 2 bin 500 liraya satılması bir yana, en çok gündem olan konulardan biri de kitabın kaynakçasız oluşuydu. Kitabın içindeki bilgilerin teyidi noktasında birçok soru işareti sosyal medyada tartışma konusu olurken, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını açıkladı.

"ÜZERİNDE 10 YIL ÇALIŞTIK DEMİŞTİ"

Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum." paylaşımıyla Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı. Özdil, kitabı için "Üzerinde 10 yıl çalıştık." ifadelerini kullanmıştı.

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