Yılmaz Özdil: Fatih Portakal ahaber'de haber okusun

SÖZCÜ gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın ortaya attığı 'Türkiye İttifakı' tartışmalarına kendine has üslubu ile yaklaştı.

Özdil konunun absürtlüğünü dikkat çeken örneklerle açıkladı. Özdil, "Türkiye İttifakı" başlığını taşıyan yazısında "Tatlı-ekşi, tatlı-tuzlu, zıt lezzetlerin uyumuymuş gibi pişirilen, büyük uzlaşma sosuyla yedirilmeye çalışılan Türkiye ittifakı, budur." tespitini yaptı.

Cem Küçük buyursun gelsin, Sözcü gazetesinde benim yerimde yazsın, Emin Çölaşan bizden ayrılsın, Akit gazetesinde yazar olsun.

Fatih Portakal bundan böyle ahaber'de haber okusun, Buket Aydın gitsin Halk Tv'nin ana haber bültenini sunsun.

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Türkiye ittifakı olsun.

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Bünye kaldırıyorsa…

Chp'yle Akp hükümet kursun.

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Değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın Halk Arenası Ak Arenası olsun, Beyaz Tv'de yayınlansın, Cübbeli Ahmet'i konuk alsın, Rasim Ozan Kütahyalı karikatür çizsin, Cumhuriyet'te Musa Kart'ı aratmasın, yandaş medya yoldaş medya olsun, beraber yürünsün bu yollarda, Odatv 1.150 küsur odalı saraya taşınsın, 1.151 küsur oda olsun.

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Canım ağabeyim Müjdat Gezen toplasın Metin Akpınar'ı Bedri Baykam'ı Edip Akbayram'ı İlhan İrem'i, Dolmabahçe'ye asrın liderimizin iftarına gitsinler, Genco Erkal çıkışta izah etsin, orucumuzu chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie'yle açtık desin, Allah kabul etsin.

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Atatürkçü Düşünce Derneği çiçek yaptırsın, kafasında fesle dolaşan tımarhanelik Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etsin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle Ensar Vakfı ortak proje yürütsün, Türk Eğitim Vakfı burs vereceğine Deniz Feneri'ne bağışta bulunsun, ODTÜ imam hatip olsun, İzmir büyükşehir belediyesi Başakşehir'e sponsor olsun.

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Hayırsever Rıza bey, Faik Öztrak'a kol saati taksın.

Gürsel Tekin jöle sürsün.

Özgür Özel rabia işareti yapsın.

Bilal'in Okçular Vakfı “altı ok” amblemi kullansın.

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Biri, Cumhuriyet Ak Partisi olsun.

Öbürü, Cumhuriyet Halt Partisi olsun.

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Tatlı-ekşi, tatlı-tuzlu, zıt lezzetlerin uyumuymuş gibi pişirilen, büyük uzlaşma sosuyla yedirilmeye çalışılan Türkiye ittifakı, budur.

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Mideniz kaldırıyorsa…

Afiyet olsun.