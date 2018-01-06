Yıllar önce itiraf etmiş: 10 defa tımarhaneye girdim

93 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul, 1986 yılında verdiği röportajda 10 küsur defa akıl hastanesine yattığını itiraf etmiş.

Vefat haberinin ardından Özkul'un hayatı iyiden iyiye merak konusu oldu. Usta oyuncunun 1986 yılının Haziran ayında Zafer Dergisi'nde yayınlanan röportajı ise hayatına dair bilinmeyelnleri gözler önüne seriyor.

"10 KÜSUR DEFA TIMARHANEYE GİRDİM"

İşte o röportajdan dikkat çeken bir bölüm:

Ben on küsur defa tımarhaneye girdim. Bunlar çok söylendi benim için. Korkunç bir raporumun da olduğunu söylemek istiyorum. Gerçi Ramazan'daki mübarek günlerden sonra bir sen inşaallah, sadece düşünmek ve ibadet etmek ve çok mecbur olmadıkça çalışmamak istiyorum.

"ÇEKİL BİR SENE DÜŞÜN"

Hani jübile diye bir tabir vardır. O neymiş biliyor musunuz? Bu bir eski Yahudi adetiymiş… Bir insan 50 yaşına gelince, çevresi dermiş ki: "dur, sen çok yoruldun. Bu hayat yolunda doğru mu yapıyorsun, yanlış mı, sen çekil bir sene düşün! Hayatının muhasebesini yap!"

"MESLEĞE ARA VERMEK İHTİYACINDAYIM"

Bu gayeyle kenara çekilen o insan, hiç çalışmazmış ve konu komşusunun getirdikleriyle yaşarmış. İşte, jübiledeki yardım da bu anlama geliyor. Adam bir sene düşünür ve sonunda ya başka bir işe atlarmış, ya da mesleğine devam edermiş… İşte, ben de böyle bir şey yapmak ihtiyacındayım.