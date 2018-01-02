Yılın son ayında da PKK’ya ağır darbe!

YIL boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da PKK’lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya 2017’nin son ayında da ağır darbe vurdu. Edinilen bilgiye göre, 1-31 Aralık 2017 tarihlerinde, terör örgütü PKK’nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit düştü. Bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir sivil yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 7 asker tedavi altına alındı.

163 zanlı tutuklandı

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK’ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Aralık 2017’deki operasyonlarda 120 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 195 zanlıdan 163’ü tutuklandı. TSK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor. Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha ediyor.

Zorlu şartlarda operasyonlar

Güvenlik güçlerinin soğuk hava ve zorlu kış koşullarında, her türlü olumsuzluğa rağmen özveriyle yaptığı operasyonlarda teröristlere göz açtırılmıyor. Helikopterlerin yanı sıra zaman zaman uçakların da destek verdiği yurt genelindeki operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve mağaralarda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda un, şeker, çay gibi yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçiriliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yurt genelinde 25 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi.