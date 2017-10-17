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Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, hem iç ve hem dış gündeme ilişkin konuları konuştuklarını söylediler

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, hem iç ve hem dış gündeme ilişkin konuları konuştuklarını söylediler

17 Ekim 2017 Salı 16:22
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra ilk açıklama
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BAŞBAKAN  Binali Yıldırım,  CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında kabul etti. Başbakan Yıldırım ve  Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı. İki isim görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, hem iç hem dış gündeme ilişkin konuları konuştuklarını söylediler. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

"MEMLEKET MESELELERİNİ GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti. İHA'nın aktardığına göre Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen makam odasında ilk kez bir muhalefet liderini ağırladı.

BAŞKANVEKİLLERİ DE ORADAYDI

CHP heyetini karşılayanlar arasında  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.  Kılıçdaroğlu, görüşmeye  CHP grup başkanvekilleri  Levent Gök,  Engin Altay,  Özgür Özel ve Genel  Sekreter  Kamil Okyay Sındır ile geldi.

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