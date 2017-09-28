Yıldırım: Usulsüzlük varsa her türlü işlemi yaparız

YILDIRIM “KDP’nin temsilcisinin gelmemesi istendi. Ekonomik ve diplomatik ilişkiler Bağdat’la yapılacak” diye konuştu.

Yıldırım, belediye başkanları ile ilgili soruya ise “Hakkında bazı usulsüzlükler olan başkanlar varsa haklarında her türlü işlemi yaparız” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ile görüştü. Binali Yıldırım, görüşmenin ardından açıklamalar yaptı

Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bölgede bir parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve burada oluşturulmaya çalışılacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konularda İran, Türkiye, Irak olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz gerek İran’da gerek Irak’ta, Türkiye’de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, farklı etnik gruptaki insanlar değil, bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır.

KDP TEMSİLCİSİNİN GERİ GELMEMESİNİ İSTEDİK

Bu konuyla ilgili somut adımlar atılacaktır. Şu anda KDP’nin Türkiye’deki ofisindeki görevli kişi şu anda Kuzey Irak’ta. Geri gelmemesi yönünde bildirim yaptık. Özellikle Irak meclisinin aldığı karar çevresinde, hudut kapıları ve havaalanlarının devralması kararının ardından Türkiye’de bundan sonra Bağdat ile muhattap olacak. Buna petrol nakli de dahildir.

3’LÜ ZİRVE YAPILACAK

Türkiye, İran ve Irak üçlü bir zirve yapılması planlanıyor.