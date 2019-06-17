Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı

ORTAK yayınla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Yayından sonra Erdoğan ile konuştunuz mu?" sorusuna, "Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." şeklinde yanıt verdi.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi;

"YAYIN ÜZERİNE YORUM YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir.

"ERDOĞAN, 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ, TEBRİK ETTİ"

Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı.