Yıldırım, ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM"

Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dolu dolu geçtiğini söyledi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Bu çağrıya sosyal medyadan cevap veren Uğur Dündar ise, "Binali Bey'in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan icap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.