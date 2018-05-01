Yıldırım: Kamu borçları yeniden yapılandırılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 24 milyarlık ekonomi paketini açıkladı. Pakette emeklilerden, üniversite öğrencilerine, imar düzenlemesinden vergi ve prim yapılandırmasına kadar çok sayıda önemli başlıklar bulunuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizm ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

"Vergi, prim alacakları ve trafik cezaları yapılandırılacak"

Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

"Devlet ile vatandaş arasında el sıkışılıyor"

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

Bağ-Kur borcu olanlara müjde

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımızTemmuz ayının sonuna kadar müracaat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler.Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.