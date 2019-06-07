Yıldırım'ın, "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Dersim ve Kürdistan çıkışına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çiçek,"Binali Yıldırım PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ve canlı yayında söylediği sözlere Twitter'dan tepki gösterdi. Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BAŞTAN SONA YANLIŞ"

"Binali Yıldırım konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na destek veren PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. Bu konuları ihanetine araç yapanlara vitaminden başka bir şey değildir. Bölge halkı bu kavramlarla değil, HDP ve PKK'yı ezince devlete yakınlaşması artmaktadır."

"SIRITANLARIN AĞZINA SAKIZ VERMEYE HİÇ GEREK YOKTUR"

"31 Mart'ta çakma Karadenizli Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek olması bu gereksiz ifadelerin kullanılmasından dolayı örtbas edilmektedir. Hele birde CHP-PKK ilişkisine zerre ses etmeyen, 31 Mart'ta HDP'nin oyunu alırken 'HDP meşru parti değil mi canım' diye sırıtanların ağzına sakız vermeye hiç gerek yoktur."

"BU KARAKTERLERİN YAPISINI BİLEREK DAVRANMAK GEREKİYOR"

"Bunların yüzsüzlüğü, pişkinliği, algıda cazgırlığı ortada iken daha dikkatli olmak gerekiyor. Her gün teröristleşi alınırken 'Beka bitti' diye saçmalayanların karakteri ortada iken, bu karakterlerin yapısını bilerek de davranmak gerekiyor."

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Diyarbakır'da konuşan Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz" demişti.

Binali Yıldırım, TRT Haber ve TRT Kürdi'de ortak yayınlanan programda "Bu ülkede bir Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden dolayı devlet adına özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim adını ağzına alamayan ve yaptıkları bu fahiş yanlışı bile ikrar edemeyen, kabullenemeyen bir CHP var. Burada yaşanan tezat, Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması" demişti.