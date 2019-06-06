Yıldırım- İmamoğlu tartışmasını kim yönetsin anketinde flaş sonuç

MAK Danışmanlık İstanbul genelinde 1100 kişiye telefonla "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışacak Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları TV kanalında moderatör kim olmalıdır?" diye sordu.

Yıldırım- İmamoğlu tartışmasını kim yönetsin anketinde flaş sonuç
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni anket sonuçlarını açıkladı.

MAK Danışmanlık, İstanbul genelinde 1100 kişiye telefonla  Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları TV kanalında moderatör kim olmalıdır?" diye sordu.

Sorular şık sunmadan ucu açık şekilde soruldu. Cevap vermeyenler ve TV'de moderatörlük yapmayan öneriler dikkate alınmadı. 

Verilen cevaplarla ilgili hiçbir tercih yönlendirilmesi yapılmazken, toplam 1100 cevabın sayısal sıralaması şöyle oluştu: 

Didem Arslan YILMAZ

Fatih ALTAYLI 

Fatih PORTAKAL 

Ahmet HAKAN 

Hande FIRAT 

Ercan GÜRSES 

İsmail KÜÇÜKKAYA  

Uğur DÜNDAR 

Fuat KOZLUKLU 

Melih Altınok 

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