Yıldırım- İmamoğlu tartışmasını kim yönetsin anketinde flaş sonuç

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni anket sonuçlarını açıkladı.

MAK Danışmanlık, İstanbul genelinde 1100 kişiye telefonla Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları TV kanalında moderatör kim olmalıdır?" diye sordu.

Sorular şık sunmadan ucu açık şekilde soruldu. Cevap vermeyenler ve TV'de moderatörlük yapmayan öneriler dikkate alınmadı.

Verilen cevaplarla ilgili hiçbir tercih yönlendirilmesi yapılmazken, toplam 1100 cevabın sayısal sıralaması şöyle oluştu:

Didem Arslan YILMAZ

Fatih ALTAYLI

Fatih PORTAKAL

Ahmet HAKAN

Hande FIRAT

Ercan GÜRSES

İsmail KÜÇÜKKAYA

Uğur DÜNDAR

Fuat KOZLUKLU

Melih Altınok