Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Yıldırım düştü! 1 şehit, 7 güvenlik korucu yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı

Yıldırım düştü! 1 şehit, 7 güvenlik korucu yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı

10 Nisan 2018 Salı 22:36
Yıldırım düştü! 1 şehit, 7 güvenlik korucu yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 8 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EruhYıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar'dan 3 konuda kritik açıklama
Genelkurmay Başkanı Akar'dan 3 konuda kritik açıklama
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!
FETÖ'nün ihanet bildirisi defalarca değiştirilmiş
FETÖ'nün ihanet bildirisi defalarca değiştirilmiş

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim