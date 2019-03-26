Yıldırım'dan vergi açıklaması: Daha çok almamız gerekiyor

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, "İstanbul'u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağım. Bunu da o insanlara sadece yemek yaparak sağlayamazsın" dedi. Yıldırım, "Bunları yapabilmek için İstanbul'dan daha çok vergi almamız gerekir" ifadesini kullandı.

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Başbakanlığınız döneminden aklımda kalan en çarpıcı cümle, 'Düşman azaltıp dost çoğaltma' politikasıydı. Seçilirseniz size oy vermeyen Kadıköy ve Beşiktaş'a da aynı politikayı uygulayacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim siyaset anlayışımda başarı, gayrimemnunların sayısını azaltmakla orantılı bir şeydir. Bize oy vermeyen gayrimemnunlar olacak tabiatıyla. İşte onların oranını ne kadar azaltırsam bu benim için başarı ölçüsü olur.

İzmir'de bunu başardım. Bana oy vermeyenlerin büyük bir kesimi 'Biz seni seviyoruz keşke CHP'den aday olsaydın' dedi. İstanbul-İzmir arasını 2 saat 50 dakikaya düşürüyoruz. Seneye bitiyor, İzmir'e gitmen gerektiğinde üç saatte gideceksin."

'BEN DE KATILIYORUM, BELEDİYE BAŞKANI SİYASET YAPMAMALI'

- Sayın Yıldırım, Mansur Yavaş ile konuştum, Mehmet Özhaseki ile konuştum her ikisi de bana ortak anlaşmış gibi bir şey söyledi. Belediye başkanları siyaset yapmamalı, siyaset konuşmamalı diyorlar. Siz ne diyorsunuz?

Ben de aynı düşüncedeyim. Belediye başkanlarının birinci işi yönettikleri şehrin, oradaki insanların günlük hayatı dahil sabah erkenden akşam yatıncaya kadar her konusu ile ilgilenmek olmalı. Yerel siyasetin önemi zaten buradan gelir. Boşuna 'şehri emini' dememişler. Bir tabir var. 'Hemşerim baksana' dediğin zaman, 'Sana belediye baksın' derler. Bir belediye başkanının beşikten mezara kadar şehirde yaşayanlar için sorumluluğu var, görevi var. Vatandaşa dokunmayan, vatandaşın hayatını kolaylaştırmayan, yaşam kalitesini yükseltmeyen bir şey yoksa siyasetin bence hiçbir anlamı yok. Yani hizmette siyaset olmaz.

'DAHA ÇOK VERGİ ALINDIKÇA ÜLKE KALKINACAK'

Bunları yapabilmek için İstanbul'dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi.

HEDEFİM İSTANBUL'UN EKONOMİ İÇİNDEKİ PAYINI 5 YIL SONUNDA 300 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Benim hedefim şu: Gelecek 5 yıl için İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara çıkaracağız. Şu anda 232 milyar dolar. Bunun için en az 500 bin yeni istihdam oluşturacağız. Bakıyorum bazı adaylar şu kadar iş bulacağım, iş vereceğim diyor. O zaman da insanların kafalarında belediye işçi alacak, yer açacak gibi bir şey oluyor. Böyle bir şey yok. Birçok belediye zaten şu anda maaşları veremiyor ki başka işlere yatırım yapabilsin.'