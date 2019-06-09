Yıldırım'dan, Uğur Dündar'ın ortak yayın kararına ilk yorum

GAZETECİ Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın buluşması için kendisini tercih etmesiyle ilgili twitter üzerinden açıklama yaparak moderatörlük yapmama yönünde karar aldığını duyurdu. Dündar'ın bu kararı sonrası AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan da sosyal medya üzerinden bir değerlendirme geldi. Uğur Dündar, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayın için kendisini tercih etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." dedi.

"UMARIM KARARDA, 'BİRİLERİNİN' BASKISI ETKİLİ OLMAMIŞTIR"

Gazeteci Dündar'ın canlı yayın buluşması için moderatörlük yapmama yönünde aldığı kararına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Binali Yıldırım "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR NE DEMİŞTİ?

Ortak yayınla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, şunları kaydetti: "Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum. Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.