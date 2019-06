Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması: Bu çok vahim durum

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iki kanalın ortak yayınında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP tartışması yüzünden Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "İt" dediği iddiasıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Özür dilemesini bekliyorum" dedi. İmamoğlu'yla ortak yayınla ilgili de konuşan Yıldırım, "CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor. Bu çok vahim durumdur." dedi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI

Dün Konya'da oynanan maçta millilerimiz hakikaten destan yazdılar. Bu vesileyle başta Şenol Güneş'i ve oyuncuları kutluyorum. Hepsi gencecik kardeşlerimiz. Çok güzel bir iş yaptılar. Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'yı Konya'da hizaya getirdiler. İzlanda maçı için de şimdiden başarılar diliyorum.

SEÇİM KAMPANYASI

Önceki kampanyada hem Ramazan'dı hem kampanya yaptık. Ramazan olunca kampanyanın şekli de tamamen değişiyor. Ağırlıklı olarak iftar öncesi başlıyor, sahur sonuna kadar yoğun bir program icra ettik. Çok da güzel oldu. Hem Ramazan'ın manevi havası hem de insanların gece boyunca hep ayakta olması kampanyayı çok verimli ve renkli hale getirdi. 31 Mart öncesi kampanyayla bu kampanyanın en belirgin farkı şu diyebilirim: Burada biz çok büyük toplulukların bir araya geldiği, açık hava mitingleri gibi etkinlik yerine birebir, yüz yüze küçük gruplar, STK'lar, kanaat önderleri, esnaf, sanatkar, emekli... Yani bütün toplum kesimleri İstanbul'da ben de varım diyen bütün paydaşlarla bir araya geldik, sohbet ettik. Onları dinledik, önerilerini aldık ve o şekilde çok dolu dolu bir Ramazan ayını geride bırakmış olduk.

EKREM İMAMOĞLU'YLA ORTAK YAYIN

CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor. Bu çok vahim durumdur. Ben açıkça sürekli bizim üzerimizden puan toplama gayretleri görüyorum. Uğur Dündar olsun dedim. Bu da bir anlamda şu mesajı veriyor: Biz sağ-sol fark etmez, bizim taraf sizin taraf demiyoruz. İstediğinizi seçin, biz İstanbul'u konuşalım. Benim yapmak istediğim bu ayrışmayı, kutuplaşmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Sürekli bir yerlerde mevzilenip birbirlerine çeşitli mecralardan atış yapan ruh hali topluma da yansıyor, topluma zarar veriyor. Bu anlamda bir normalleştirmeye ihtiyaç vardı. Bunu başlatmak istedim ama karşı taraf burada samimi olmadığını ortaya koydu.Ben hayatım boyunca taktik bilmem. Nasıl gözüküyorsam öyleyim. Ne düşünüyorsam onu söylerim. İçim de bir dışım da bir. Geçmiş müktesebatım, gelecek öngörülerim neyse dürüstçe İstanbullularla bütün vatandaşlarımla paylaşacağım. Ne istiyorlarsa sorsunlar, nasıl bir format istiyorsa olsun. Kim olursa olsun. İstanbul'a katkı sağlayacaksa. Böyle bir karşılıklı program İstanbul'a ne sağlayacak, İstanbullulara hangi mesajları verecek. İstanbullu bunun için bu programa ilgi duyar.

İMAMOĞLU'NUN VALİ'YE HAKARET ETTİĞİ İDDİASI

Kendini bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Öfke kontrolü önemli bir şey. Dün de kendisine bir çağrı yaptım, bir özür bekliyorum. Vali devleti temsil ediyor. Vali kendisini ifade edemez, memurdur. Siyasetçi her türlü ağır eleştiriye hatta hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Her önüne geleni doğrarsa bu olmaz.

İSTANBUL VAATLERİ

Biz vaatlerimizi 3 grupta topladık. Bir gençlerle ilgili vaatlerimiz. Ulaşım konusu halihazırda yerine geldi. Aylık kart 85 liradan 40 liraya düştü. Ama bir şey daha ilave ediyoruz buna. Şu anda liseyi bitirip üniversiteye de girememiş hazırlık yapan öğrenciler var. Bunlar da bu pakete dahil edilecek ve bu hemen çıkarılacak. İkincisi; gençler artık internetle yatıp internetle kalkıyor. Araştırmalarını, ödevlerini yapıyorlar. Bütün dünyada ne olup ne bitiyor internet üzerinden takip ediyorlar. Dolayısıyla gençlere her ay 10 GB internet ücretsiz olacak. Yine gençler müzelere, şehir tiyatrolarına para vermeden gidecekler. Spor tesisleri de gençlere bedava olacak. Şu anda İstanbul'da 935 tane amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara zaten destek veriliyor ama bu destek miktarını 10 kat artırıyoruz. Yani her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz. Milli ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da amatör spor kulüpleriyle yapacağız. Lisans yenileme ücretini de kaldıracağız. Son zamanlarda revaçta olan bir şey var: e-spor. Uluslararası faaliyetler de yapılıyor. Bu iş öyle bir şey ki, belki bizim kuşak "offline" olduğu için... Ama gençlerin hayatı bu. Bizim bilmediğimiz başka bir dünya geliyor, bu gençlerin dünyası. Onları destekleyeceğiz ve bu olimpiyatların İstanbul'da düzenlenmesi için çalışma yapacağız. Öğrencilerimizi kitap desteği gibi sene başında kırtasiye desteği vereceğiz.Engelliler için çeşitli tesislerde bir haftalık tatil imkanı vereceğiz. Ev kadınlarının evde ürettiği ürünleri belediye olarak sanal market kurup değerlendireceğiz. Aylık 1000 TL'ye kadar gelirleri olabilecek. Motosikletler 15 Temmuz ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullandıklarında ücret ödemeyecek. Ayrıca motosikletler için de daha uygun oto korkuluklar yapılacak. Motopark düzenlemesi yapacağız. İstanbul'un 70 bin sokağı gecesi de gündüz gibi pırıl pırıl olacak. Her sokağa kamera, aydınlatma yapacağız. İSPARK'ta ilk bir saat ücretsiz olacak. Bir saat sonra eğer çekmezsen para ödeyeceksin. Bu şekilde kısa süreli işi olan vatandaşlarımızın "arabam çekildi, ceza geldi" gibi dertleri olmayacak. Yani "dert etme, park et" diyoruz. İstanbul, hayatın zorluklarını en fazla hisseden şehir. 300 tane mahallesinde kreş yok. Bu mahallelerin hepsine kreş yapacağız. Toplam 955 tane yeni kreş yapacağız. İkincisi 3 bin 150 tane devlet okulu var İstanbul'da. Bu okulların temizliği, bakımı maalesef yapılamıyor. Çünkü Bakanlık bunlara kadro vermiyor. Biz bu işleri belediye olarak üstlenerek oraya ihtiyacı olarak personelleri vereceğiz. Bu iş sadece okullarla sınırlı kalmayacak; camilere, cemevlerine, gayrimüslimlerin ibadet yerlerine aynı hizmeti vereceğiz. Vatandaşların üzerinden yükü kaldırmış olacağız. Sözleşmeli-kadrolu bütün öğretmenler İstanbul'da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Doğalgazda yüzde 10 indirim yapacağız. Ayrıca dar gelirli, yani devletten sosyal destek alan ailelerin elektrik faturalarına 80 lira, doğalgaz faturalarına da 50 lira katkı sağlayacağız. Belediyeye borçlu olan vatandaşlarımız var. Belediyeyle davalık olmuş bütün İstanbullularla belediyeyi barıştıracağız. Faizleri sileceğiz, ana parayı da taksitlendireceğiz. Böylece yeni bir sayfa açıyoruz. İstanbul'da okuyan bütün gençlere ücretli staj imkanı sunacağız. Projesi olan gençlere sermaye vereceğiz. Bu şekilde belediyeden yılda 500 milyona kadar kaynak ayıracağız.

İBB'NİN BÜTÇESİ

Belediyenin 20 milyar 500 milyon borcu var. Ama belediyenin iştirakleriyle beraber bütçesi 60 milyar. Yani aşağı yukarı iştirakleri de katarsak toplam kaynağının üçte biri kadar borcu var. Çok kötü bir durum değil. Borcun karşılığı da var, döndürülebilir. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal destek anlamında ciddi bir kaynak kullanıyor. 700-800 milyon liralık bir kaynak kullanılıyor, biz bunu 3 milyar liraya çıkaracağız. Diğer kalemlerden alacağız. Yatırım kaleminden alacağız. Çünkü bizim yatırım için farklı kaynak üretebiliriz. Bu konuda yeterli tecrübemiz var. Yatırım uzun vadeli bir iştir ve onun finansmanı zaten kendi içinde hallolacak bir iştir. Benim en önemli işlerimden birisi vatandaşımızın yükünü hafifletecek, hayatını kolaylaştıracak bir belediye başkanı olmak. Yani dertleriyle dertlenecek. Ulaşım, konut, istihdam, yeşil alan gibi konularda İstanbul'da en önemli konular. Bu konularda çözüm için gayret edeceğim.

İSTANBUL TRAFİĞİ

Trafik konusu da çok önemli. Trafik işi benim işim. Bu benim en iddialı olduğum konudur. Bunu Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da hayli hayli çözerim. Toplu ulaşımı yaygınlaştırmayla çözülecek. Raylı sistem İstanbul'un her tarafına ulaşacak. Her yıl 50 kilometre raylı sistem yapacağız. Bunu nasıl yapacaksınız diyorlar? Marmaray'a bakın, Avrasya Tüneli'ne bakın, hızlı trene bakın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakın, siz karar verin.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İSRAF İDDİASINA CEVAP

Bu iddialar ortaya atıldığında arkadaşlarıma sordum. Onlar da bana bilgileri getirdiler. CHP adayı, "643 yöneticiye 1717 makam aracı" diyor. Büyükşehir Belediyesi açıklama yapıyor. Belediyede hiç makam aracı yok. Makam aracı sadece bakanlarda olur, cumhurbaşkanında olur. Diğerleri hep hizmet aracı olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiralık araç sayısı 1798'dir diyor. Bir havuz var. Koyuyorsunuz buraya, işi olan oradan alıyor. O yüzden buna hizmet aracı diyor. 120 araç var. 1798 nereden geliyor? Ambulanslar, cenaze araçları, itfaiye araçları var. Hepsinin toplamını makam aracı diye veriyorlar. İhtiyaç fazlası araç yok.Eğer israf arıyorsa, en büyük israf 8.5 milyon İstanbulluyu tekrar sandık başına gitmeye mecbur bırakmak. Bunun sebebi de CHP'dir. Biz kazanalım derdinde değiliz, bütün oyların sayılmasını istedik. 1 milyona yakın oy sayıyoruz, bizim oylar fark 29 binden 12 binlere iniyor. Yarıdan fazlasını biz tekrar kazanıyoruz. Halbuki eşit kazanmamız lazım. Yüzde 10'da yarısı kapansa, yüzde 90'da ne olacağını tahmin etmek zor değil. Biz seçim üzerindeki şaibenin ortadan kalkmasını ve oy vermeye gelen 8.5 milyon İstanbullunun kafasında soru kalmamasını istiyoruz.