Yıldırım'dan İstanbul'a yeni vaatler

'CUMHUR İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü. "Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı. İstanbul için yeni projelerin 'Aileler için yapılacaklar' bölümünde doğalgaz indirimi ve aile desteği var. Yıldırım'ın vaatleri arasında İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'la ilgili de yeni düzenlemeler yer alıyor. Projelerde öğretmenler de unutulmadı. Yıldırım'ın yeni projeleri arasında 'Gençlik Destek Paketi' de var. 'İstanbul İstihdam Paketi'nde de genç ve işsizlere yeni destekler geliyor.

Yıldırım'ın vaatleri şöyle: