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Yıldırım'dan flaş karar! Yarın...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yarın saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek

Yıldırım'dan flaş karar! Yarın...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yarın saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:42
Yıldırım'dan flaş karar! Yarın...
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FENERBAHÇE'NİN resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''
 

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Başkanı
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