Yıldırım'dan flaş karar! Yarın...

FENERBAHÇE'NİN resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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