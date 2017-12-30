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Yılbaşı öncesi 1187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde 80 bini aşkın polis ve jandarmanın katıldığı huzur uygulamalarında onlarca tabanca ve silah ele geçirildi

Yılbaşı öncesi 1187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde 80 bini aşkın polis ve jandarmanın katıldığı huzur uygulamalarında onlarca tabanca ve silah ele geçirildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:16
Yılbaşı öncesi 1187 kişi yakalandı
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TÜRKİYE genelinde yılbaşı öncesi 80 bin 757 personelle  gerçekleştirilen huzur uygulamasında, arandıkları belirlenen bin 187 şüpheli  yakalandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa vatandaşların yılbaşını  huzur ve güven içinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör  olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve  araçların yakalanması amacıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur  Uygulaması-9" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili  Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı  Tümgeneral Fuat Güney ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile birim amirleri,  uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip  etti.

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize  suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık  şubelerinden 14 bin 584 ekipte görevli 80 bin 757 personel katıldı. Uygulamada,  305 dedektör köpek, 33 hava ve 70 deniz aracı kullanıldı.

Personel sayısının bugüne kadar yapılan uygulamalarla kıyaslandığında  en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Uygulama kapsamında şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden  tespit edilen 4 bin 315 nokta kuruldu, 14 bin 574 umuma açık yer denetlendi.

Ekiplerce 590 bin 980 kişinin kimlikleri kontrol edilerek haklarında  yakalama kararı bulunan bin 187 kişi yakalandı, bazı suçları işledikleri  gerekçesiyle de 236 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 21 bin 335 kişi hakkında ise  adli veya idari işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince yol kontrol noktalarında 165 bin 143 araç kontrol  edildi, aranan 117 araca el konuldu. 10 bin 101 araca cezai işlemin uygulandığı  denetimlerde, bin 266 araç da trafikten men edildi.

Güvenlik güçleri tarafından 19 bin 485 iş yeri kontrol edildi ve  bunların 434'üne cezai işlem uygulandı, 53 iş yeri ise kapatıldı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan  aramalarda, 59 tabanca, 54 av tüfeği, bin 58 mermi, 33 kesici delici alet,  42  kurusıkı tabanca, 67 gram eroin, 4 kilo 691 gram esrar, 11,5 gram sentetik  kannabinoid (bonzai), 5 kök kenevir bitkisi, 6 adet captagon hap, 15 bin 746  paket kaçak sigara, bin 263 litre kaçak içki, 8 kaçak telefon ve 4 tarihi eser  ele geçirildi.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9"un, polis, jandarma ve sahil güvelik  birimlerince 81 ilde büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle  gerçekleştirildiği belirtildi.

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