Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

KOCAELİ 'NİN Gebze ilçesinde bir iş yerine ait su kuyusu na giren yılan lar, kuyuya tonlarca su basılarak yakalanabildi.

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