Yıkım kabusu

- Ferit KESEN



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sahil kesimlerinde inşa edilen binaların yıkımına ilişkin yaptığı son açıklama ile durumun ciddiyetini ortaya koydu. Yerel seçim öncesi yıkımla ilgili hükümetten geri adım bekleyenler adeta şok oldu.

Bayraktar, denetimlerde kıyı bölgelerinde çok sayıda kanuna aykırı yapı tespit ettiklerini belirterek bu binaların yıkılacağını söyledi, kanuna aykırı yapılara asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile birlikte denizden yaptığı inceleme, kıyı kesimlerinin durumunu ortaya koymuştu. Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla tüm sahil kesimlerinde başlatılan denetimlerde kıyıyı vatandaşın kullanımına kapatan, kıyı kenar çizgisine aykırı yapılaşma yapan tesisler belirlendi.

TORBALI’NIN YÜZDE 70’İ

Bakan Bayraktar, İzmir Çeşme’de 3 büyük tesis, Antalya'da ise bütün sahil şeridinde kanuna aykırı tesisler yapıldığını aktardı. Bodrum Torbalı’nın yüzde 70’inde bu durumun söz konusu olduğunu dile getiren Bayraktar, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Samsun ve diğer kıyı bölgelerinde de kanuna aykırılıklar bulunduğunu vurguladı. Bayraktar, bu yapıların yıkılması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

'TURİZM SEZONUNU BEKLEDİK'

Vatandaş şikayetlerinin önemine işaret eden Bakan Bayraktar, yıkım için Nisan-Ekim ayları arasında yasak olan inşaat sezonunu beklediklerini belirtti, amaçlarının turizm bölgelerini çok fazla etkilememek olduğunu kaydetti.

YIKIM ÜCRETİ SAHİBİNDEN

Kanuna aykırı bina yapılan bölgelerde bina sahiplerine bu binaları boşaltmaları için, belediyelere ise bu binaların yıkılması için yazı yazdıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Binanın tamamının yıkılması da gerekmeyebiliyor. Belediye, kanunun gereğini yapmakta yetersiz kalırsa bakanlığımız valilikler aracılığıyla yıkımları yaptıracak. Bu yıkımların masrafları da bina sahibinden tahsil edilecek" dedi.

100 METRE İHLALİNE İZİN YOK

Bayraktar, Kıyı Kanunu’na göre kıyı çizgisini belirlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "İlk 50 metrede sadece bank, yürüyüş yolu gibi yapılar yapılabiliyor. İkinci 50 metrede yani 100 metreye kadar olan mesafede günübirlik tesisler, lokanta yüzme havuzu gibi konaklama içermeyen tesisler yapılabiliyor. Konaklama tesisleri ise 100 metreden sonra başlayabiliyor. Yıkılacak olan yapılar bu 100 metre ihlali yapan yapılar olacak. 6 metre 50 santimetre yani 2 katı geçen yapılar da yıkılacak."

MÜTBİR: ALANYA'DA ÇOK TESİS YIKILIR

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Sekreteri, Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED) Genel Başkan Vekili ve Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Alaattin Çakır, Kıyı Kenar Kanunu'nun 1960'lı yıllardan bu yana uygulandığını belirterek "Bu kanunda küçük çaplı değişiklikler oldu ancak özü aynı kaldı. Yani yeni bir kanun değil. Öncelikle kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan turistik tesis ve diğer yapıların çoğu ruhsatlı. Bu durumda ne yapılacağı net değil. Ancak bölgemizde her tesisin kendi içinde incelenmesi lazım. Buradaki amaç, o kıyıyı halkın kullanımına sunmak. Ama bazı bölgeler var ki, halkın kullanımına uygun değil. Örneğin ben Karaburun koyuna yüzmeye gitmem, kimse de gitmez. Bu nedenle Karaburun koyundaki tesisin yıkılması gereksiz olur. Ben Türkiye'de kıyı kenar çizgilerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kıyı kenar ölçümleri yeniden yapılmalı, her tesis ya da yapının kıyı kenar çizgisi belirlenmelidir. Bir de bu tesislerin yapımına göz yuman belediye başkanları, Valiler ve dönemin Özel İdare sorumluları da sorgulanmalıdır. Eğer hükümet yıkım konusunda geri adım atmazsa Alanya'da çok tesis ve yapı yıkılır. Özellikle İncekum ve bazı beldelerde durum vahim. Bu durum da turizme çok büyük zararlar verir. Çünkü o kıyılar pislik yuvası olur" şeklinde konuştu.

CHP: ÇOĞU RUHSATLI VE YIKAMAZLAR

CHP Basın Sözcüsü turizmci Ayhan Gedikoğlu ise, hükümetin işaret ettiği turistik tesis ve diğer yapıların çoğunun ruhsatlı olduğunu belirterek "Edinilmiş haklar geri alınamaz. Dolayısıyla ruhsatlı tesisleri yıkamazlar. Bunu yapamazlar. Bilindiği gibi Türkiye'de kıyıların çoğunda CHP'nin birinciliği var. Hükümet, yerel seçim öncesi 'Kıyılar kaçak dolu' diyerek, bu kaçaklara CHP'li belediyelerin izin verdiği mesajını yaymaya çalışıyor. Oysa, kıyı kenar çizgisi içerisindeki tesislerin çoğu AKP hükümeti döneminde peşkeş çekildi. 100 metre olan kıyı kenar çizgisini 50 metreye düşürmeye bile çalıştılar. Bu durumdaki tesislerin sahiplerini incelerseniz, çoğunun AKP'ye yakın isimler olduğunu görürsünüz. Ben bu tesislerin yıkılacağına ihtimal vermiyorum ve sonucu merakla bekliyorum" dedi.







