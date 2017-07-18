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Yıkım arbedesi! Polis biber gazı ve su sıktı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Kentsel Dönüşüm kapsamında Kirazpınar Mahallesi'ndeki 26 evin sahipleri yıkıma direnince, biber gazı ve TOMA ile su sıkılarak müdahalede bulunuldu. Mescitten sela okunarak ekiplere direnme çağrısı yapılan yıkıma karşı çıkan 16 kişi gözaltına alınırken, arbedede 3 kişi hafif yaralandı

Yıkım arbedesi! Polis biber gazı ve su sıktı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Kentsel Dönüşüm kapsamında Kirazpınar Mahallesi'ndeki 26 evin sahipleri yıkıma direnince, biber gazı ve TOMA ile su sıkılarak müdahalede bulunuldu. Mescitten sela okunarak ekiplere direnme çağrısı yapılan yıkıma karşı çıkan 16 kişi gözaltına alınırken, arbedede 3 kişi hafif yaralandı

18 Temmuz 2017 Salı 15:48
Yıkım arbedesi! Polis biber gazı ve su sıktı
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KENTSEL Dönüşüm Projesi kapsamında Gebze Kirazpınar Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi üzerindeki 26 evin yıkımına karar verildi. Bölgede yapılacak toplu konut projesi öncesi yıkılacak evlerin sahiplerinden evlerini tahliye etmeleri istendi. Bugün, Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve jandarma ekipleri bölgede yıkım öncesi önlem aldı. İş makineleri gelirken, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Evlerini tahliye etmeyen vatandaşlar, yıkımın hukuksuz olduğunu, evlerinin yıkımına izin vermeyeceklerini söyledi.

SELALAR OKUNDU

Osman Yılmaz isimli bir kişi mahallede bulunan bir mescitten sela okuyarak, herkesi yıkıma karşı direnmeye davet etti. Mahalle sakinleri çöp konteynerlerini, araçları yola çekerek yıkım ekibine engellemeye çalıştı. Polis tüm uyarılara rağmen dağılmayan vatandaşlara biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan arbedede sırasında TOMA'da su sıkıldı. Bazı mahalleliler TOMA'nın önüne yattı. Yaşanan arbedede 16 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ise hafif yaralandı.

EŞYALARINI BOŞALTTILAR

Çöp konteynerleri ve araçların yoldan kaldırılması ardından yıkım ekipleri bölgeye girdi. Polis ve jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, halktan yıkılacak evlerinden eşyalarını almaları istendi. Eşyalarını çıkaranlara zabıta ekipleri yardımcı oldu.

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Kentsel Dönüşüm KavgasıKocaeliYıkım Arbedesi
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