Yiğit Bulut'un

BAŞKENT Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut'ın kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin, "Yiğit Bulut denilen şahıs açıklamaları ile milletimizi yanıltmaya çalışmıştır. Şahsıma isnat edilen konularla ilgili hesabımı kamuoyu önünde ve millete hizmetin cezasız kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlarda gereği şekilde verdim. Temenni ederim ki, her kişi ve kurum da hesabını verebilsin" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili tartışma yaratan paylaşımlar yapmıştı. Yiğit Bulut o paylaşımlarında özetle, "Bu haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... Eğer sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!" ifadelerini kullanmıştı. MHP kanadından ise çok sert tepki gelince Bulut paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştı

HABERAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Mehmet Haberal'dan açıklama geldi.Haberal açıklamasında, "Şahsıma isnat edilen konularla ilgili hesabımı kamuoyu önünde ve de suçsuzluğun 'suçluluk' olarak kabul edildiği, başka bir deyişle millete hizmetin cezasız kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlarda gereği şekilde verdim" ifadelerini kullandı.Haberal açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Son günlerde basında şahsımla ilgili gerçek dışı beyanlarıyla kendisini hayatımda sadece 2 kez gördüğüm Yiğit Bulut denilen şahıs açıklamaları ile milletimizi yanıltmaya çalışmıştır. Bu kişi geçmişte Kanal B' ye çalışmak için müracaatta bulunmuş, kurallarımıza uymadığı için kendisine görev verilmemiştir.

"BAHÇELİ BENİ ARAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ"

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 23.09.2019 tarihinde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine üst solunum yolları şikayetleriyle başvurmuş, 6 saat kendisine gerekli tedavi sağlanmış ve hastanemizden yürüyerek taburcu edilmiştir. Daha sonrasında Sayın Devlet Bahçeli beni arayarak teşekkür etmiştir.

Ülkemizin geçmiş dönemlerinin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit de acilen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine getirilmiş kendisi, hastanemizde 10 gün kadar bir sürede tedavi edilmiş bu tedavi esnasında hastanemizde bakanlar kurulu toplantısı yapmıştır ve 27.05.2002 tarihte sağlıklı bir şekilde görevine devam etmek üzere teşekkür ederek hastanemizden taburcu edilmiştir. Maalesef 4 yıl sonra 05.11.2006 tarihinde ebediyete intikal etmiştir.

Özetle;

Şahsıma isnat edilen konularla ilgili HESABIMI KAMUOYU ÖNÜNDE VE DE SUÇSUZLUĞUN "SUÇLULUK" olarak kabul edildiği, başka bir deyişle millete hizmetin CEZASIZ kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin İŞGAL ettiği makamlarda gereği şekilde verdim.

Çünkü, her zaman hedefim ve görevim DEMOKRASİ ve HUKUK KURALLARI içerisinde ülkemi YÜKSELTMEK VE YÜCELTMEK olmuştur.

Temenni ederim ki, HER KİŞİ VE KURUMDA HESABINI VEREBİLSİN."

YİĞİT BULUT NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.

"ACİLEN BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLMELİ"

"Bir noktanın da altını çizmeliyim" diyen Yiğit Bulut paylaşımında, "2001 krizi ve Mehmet Haberal'ın hastanesi'ne teslim edilen Ecevit! Ve sonrası yaşananlar. Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... Eğer Sayın Bahçeli hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!" ifadelerini kullandı.

"UYARDIM, ÇEKİLİYORUM"

Yiğit Bulut devamında ise şunları yazdı: "Neyse ben 2001'i bazıları gibi internetten okumadım! YAŞADIM! Uyarımı yaptım! Söyleyeceğimi söyledim! Gerekirse isim saat yıl yer olarak da açıklarım! SAYIN BAHÇELİ'ye sorun YİĞİT BULUT SİZİ SEVER Mİ DİYE! Ben söyledim, uyardım, çekiliyorum! Hoşçalalın!"