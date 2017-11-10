Yığınak yağmaya başladılar! 'Türkiye'ye saldırmaya hazır olun'

ABD’nin Suriye ve Irak’taki müttefiki PKK, Türkiye’nin operasyona hazırlandığı Afrin’de ‘savaş’ hazırlıklarına hız verdi. Teröristler son birkaç gündür yüzlerce araçlık konvoylar eşliğinde Afrin’e silah ve cephane taşıyor. Suriye’de DEAŞ’ın yüzde 96 oranında bittiğini açıklayan Pentagon, PKK/PYD’ye Haseke-Münbiç hattından mühimmat sevk ediyor. Münbiç’e gelen konvoylar buradan rejimin kontrol ettiği Halep-Sifira-Nubbul ve Zehra koridoru üzerinden Hatay doğusundaki Afrin’e ulaşıyor. Son bir hafta içerisinde yüzlerce araçtan oluşan 3 konvoy bu yolla Afrin’e vardı. Terör örgütü ise bölgeye giden konvoylara ilişkin görüntülerin Suriye içerisinde çeşitli mecralarda yayınlanması üzerine “Afrin’e giden konvoylar Rakka’dan dönen PKK’lılar” yalanına sarıldı.

2 BİNİ AŞKIN TERÖRİST



Yeni Şafak'ın haberine göre; ABD’nin Erbil-Haseke-Münbiç ikmal hattından taşıdığı araç, silah ve cephane yüklü konvoylarla son bir haftada içerisinde 2 binden fazla terörist Afrin’e giriş yaptı. Terör örgütü işgalindeki Afrin’e giden ABD silahları arasında çok namlulu roketatarların da bulunması dikkat çekiyor. PKK konvoyunda uzun menzilli roketlerin yanında uçaksavar silahlarının monte edildiği araçlar da yer alıyor. Yaklaşık 180 kilometrelik yolu kat ederek bölgeye ulaşan konvoylardaki üzeri brandalı kamyonlarda ise bol miktarda cephane olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK SAVAŞ İÇİN’



PKK tarafından ilan edilen sözde İdlib Askeri Meclisi’ne başkan seçilen Ahmed Sultan, bölgedeki örgüt üyeleri için bir bildiri yayınladı. Teröristbaşı, tüm hazırlıkların ‘belki de aylarca sürecek ve Türkiye’ye karşı verilecek büyük savaş için yapıldığını’ itiraf etti. Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab ve Münbiç’te ilan ettiği seferberlik kararı ile 18-36 yaş arası sivilleri zorla silah altına alan PKK, topladığı kişileri terör kamplarında verdiği 3 haftalık silahlı eğitimin ardından Afrin’e sevk ediyor. Afrin’e gelen PKK’lılar, örgüt tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen sözde İdlib Askeri Meclisi emrine giriyor. ABD destekli PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerden zorla topladığı kişileri Türkiye’ye karşı girişecekleri savaş için topladığını yayınladığı bildiri ile duyurdu.



HALK AYAKLANDI



Evlatları ‘zorunlu askerlik’ adı altında PKK tarafından alıkonulan aileler, başta Münbiç ve Afrin olmak üzere Suriye kuzeyindeki birçok bölgede ayaklandı. Her aileden en az bir genci Türkiye’ye karşı savaşmak için terör saflarına katmaya çalışan PKK’ya karşı Münbiç’te protesto gösterileri yapıldı. Terör örgütü son 10 günde 70’ten fazla sivili, ‘asker kaçağı’ olduğu gerekçesiyle hapsetti. PKK zorbalığına karşı Münbiç’te esnaf, dükkanlarını 3 gündür açmıyor. Yasiti, Hud Hud, Hazanu, Halep Yolu, Sanayi bölgesi ve Ayn Nahil’de sokaklara dökülen kalabalıklar PKK’nın işgale son vermesi gerektiğini belirten dövizler taşıdı. PKK’nın şiddet kullanarak bastırmaya çalıştığı gösterilerde 7 kişi yaralandı. Örgüt üyeleri, boykot uygulayan işyerlerinden bazılarını yaktı, dükkan sahiplerinden bazısını da gözaltına aldı.