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Yetişkin kardeşlerin intiharında kahreden ayrıntılar gün yüzüne çıktı!

Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmesi haberi tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Olayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ederken kardeşler arasında bir tek Oya Yetişkin'in çalıştığı ve annelerinden kalan yüklü miktarda borcu ödemeye çalıştıkları öğrenildi.

GÜNDEM 07.11.2019, 16:16
Yetişkin kardeşlerin intiharında kahreden ayrıntılar gün yüzüne çıktı!
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İSTANBUL Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Türkiye'yi üzen olayın ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Kardeşlerin annelerinden kalan yüklü miktardaki borcu ödemeye çalıştıkları ve evi tek geçindirenin Oya Yetişkin olduğu tespit edildi.

OYA YETİŞKİN, ÜNİVERSİTEDE MODEL OLARAK ÇALIŞIYORDU

Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde model olarak çalıştığı, Yaşar Yetişkin'in motorlu kuryelik yaptığı ve kısa süreli işlerde çalıştığı öğrenildi. Kardeşlerden diğer ikisinin çalışmadığı, Cüneyt Yetişkin'in ise sara hastası olduğu belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Akşahin de şu ana kadar toplanılan bilgilere dayanarak hayatını kaybeden kardeşlerin İBB'den herhangi bir sosyal yardım almadıklarını aktardı.

ANNELERİNDEN KALAN BORCU ÖDÜYORLARDI

Olay yerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, şimdiye kadar ulaştıkları verilere dayanarak, BBC Türkçe'ye dört kardeşin adına oluşturulmuş herhangi bir sosyal yardım talebine ya da kaydına rastlanmadığını söyledi. Bakanlık yetkilileri, dört kardeşin yaklaşık üç yıl önce hayatını kaybeden annelerinden kalan yüklü miktar bir borcu ödemeye çalıştıklarını bildirdi.Dehşet evinin altında bakkal dükkanı işleten Yusuf Deniz, veresiye defterinde 2.260 lira borç olduğunu söyledi.15 yıldır aynı evde oturdukları söylenen, yaşları 45 ile 60 arasındaki kardeşlerin oturduğu binanın altında bir bakkal dükkanı işleten Yusuf Deniz, BBC Türkçe'ye, kardeşlerin 15 yıldır kendilerinden alışveriş yaptığını, son zamanlarda da maddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

DAİRE MÜHÜRLENDİ

Komşuların birbirini çok yakından tanımadığı, bazı dairelerin ofis olarak da kullanıldığı anlaşılan binanın birinci katında dört kardeşin yaşadığı dairenin kapısı olay yeri inceleme ekiplerinin ayrılmasının ardından mühürlendi.

"HER GÜN 7 EKMEK ALIYORLAR"

Deniz, evlerinde ölü bulunan kardeşlerden Oya Yetişkin'in kendisinden veresiye ile alışveriş yaptığını, genellikle ayın başında borçlarını ödediklerini, ancak birkaç aydır ödeme yapamadıklarını belirtti."Her gün 6-7 tane ekmek alıyorlardı. Bazen 10 tane aldıkları bile oluyordu. 2.260 lira veresiye borçları vardı." dedi."Cuma günü bana borcunu ödeyecekti, ödeyemedi, dedi ki 'Maaşıma haciz koymuşlar.' Pazartesi günü alışveriş yaptığında ertesi gün bana para vereceğini söyledi. Gelen giden olmayınca biz de merak ettik, telefonu açmayınca şüphelendik, çıktık baktık, sonra da polisi aradık" diye konuştu.

"ÇOK GURURLUYDULAR"

Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşı sahne sanatçısı Serpil Alkan, kardeşleri 33 yıldır tanıdığını, beraber de çalıştıklarını söyledi. Bir süredir geçim sıkıntısı çektiklerini bildiğini ve kardeşlerin bir süredir antidepresan kullandıklarını söyledi."Uzun süredir annelerinden kalan borcu ödemeye çalışıyorlardı, tüm ailenin ekonomik yükünü Oya taşıyordu, ancak yetişemiyordu. İş yerinde de sıkıntıları vardı" dedi.Alkan, daha önce devletten sosyal yardım talebinde bulunmalarını tavsiye ettiğini ancak arkadaşlarının sosyal yardımı kabul etmediklerini söyledi ve "Diyecek kelime bulamıyorum, böyle bir şey olmaması lazımdı. Yeşil kart alalım diyordum. İstemiyorlardı. Aç dolaşıyorlardı ama yardım istemediler" dedi.

#fatih #Yetişkin kardeşler #İntihar #oya yetişkin
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