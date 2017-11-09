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Yeşil sahada şok ölüm

Maç oynarken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk öldü

Yeşil sahada şok ölüm

Maç oynarken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk öldü

09 Kasım 2017 Perşembe 12:33
Yeşil sahada şok ölüm
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ZONGULDAK'TA 14 yaşındaki çocuk futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşan 14 yaşındaki Göktuğ Recep Kethüda yere yığıldı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet hastanesine kaldırılan Ketuda doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçeyi yasa boğan olayda kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Göktuğ'un cenazesi bugün Kilimli Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. 14 yaşındaki Göktuğ Recepkethüda’ın Kilimli Belediye Spor Yaz Futbol Okulunda top oynadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziYeşil SahaÖlüm
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