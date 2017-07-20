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12 Mart Günlük Burç Yorumu

" Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi"

Bağcılar'da 6 ay önce biri 5 aylık diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki (26) ilk kez çıktığı hakim karşısında gözyaşları içinde olay gününü anlattı. 50 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tiryaki Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış" dedi ve Yeşil adamı" duruşma salonunda tarif etti

" Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi"

Bağcılar'da 6 ay önce biri 5 aylık diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki (26) ilk kez çıktığı hakim karşısında gözyaşları içinde olay gününü anlattı. 50 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tiryaki Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış" dedi ve Yeşil adamı" duruşma salonunda tarif etti

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:14
" Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi"
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BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Sanık Hatice Tiryaki 8 yıl önce evlendiğini söyleyerek, 8 yıl boyunca eşim üzerimde baskı kurup beni kimseye yollamıyor, kimseyle görüştürmüyordu. Sonra çocuklarımız dünyaya geldi. İkisinde de astım vardı. Evimizde solunum cihazı vardı. Çocuklarım astıma yakalandıklarında geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyumadım. Psikolojim bozuldu.

BEN ONLARI CİN OLARAK GÖRDÜM HAKİM BEY"
Yaratıklar görmeye başladım. Cinler görüyordum. Yeşim adam geldi yanıma. Hep yanımda duruyordu. Ben çocukları öldürmek istemedim. Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm hakim bey. Ben çocuklarına Tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim beni doktora götür diye ama götürmedi. Aileme de söyleyemedim, yeşil cin söyletmiyordu, 'sus söyleme' diyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, defalarca sıktım sıktım ama intihar edemedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Çocuklarını Boğan AnneçinYeşim AdamTokatBağcılarBakırköy
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