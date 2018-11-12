Yerli otomobil için Bakan tarih verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Toplantıda sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

TEKNOLOJİK ATILIMDA ÖNEMLİ BİR EŞİK OLACAK

Bakan Varank "Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

2019 SONUNDA İLK PROTOTİP ÜRETİLECEK

Otomotiv endüstrisi 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayimizin öncü sektörlerinden biridir. Ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini Türkiye'nin Otomobili Projesiyle taçlandırmak için çalışmalarımızısürdürüyoruz. 2018 yılında TOBB ve özel sektörümüzün 5 büyük firması bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunu kurdu. Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirdi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor.

EKOSİSTEMİMİZİ BU YÖNDE GÜÇLENDİRECEĞİZ

Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüzaraç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanacak, ekosistemimizi bu yönde güçlendireceğiz.

