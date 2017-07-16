'Yerim Destanınızı' yazısını yazan Yeliz Koray gözaltına alındı

İZMİT'TE, Kocaeli Koz dergisi ve internet sitesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray'ın önceki gün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı birçok internet sitesinde yayınlandı. Yazı tepkilere neden oldu. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden yazı ile ilgili olarak adli işlem başlatılmasını istedi. Bu akşam saatlerinde polisler İzmit'te evine gittikleri Yeliz Koray'ı gözaltına aldı. Yeliz Koray, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeliz Koray'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GAZETEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Koz sitesi Yeliz Koray'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, şu açıklamada bulundu:

" Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray polis ekiplerince gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Koray'ın evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri Koray'ı gözaltına aldı. Bilindiği gibi Yeliz Koray'ın "Yerim Destanınızı!" başlıklı yazısı nedeniyle çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray 41 Evler Mahallesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Bu geceyi Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde geçirecek olan gazeteci Koray yarın sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilecek."