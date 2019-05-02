Yerel yönetim reformu geliyor!

BELEDİYELERİN kamuya olan borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylarından 4 ay daha kesinti yapılmayacak. Yerel yönetim yapılanması ve mevzuatının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın da raftan indirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni seçilen belediye başkanlarını ekonomik açıdan rahatlatacak kararını partisinin geçen hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen yerel yönetim kampında açıkladı.

4 ay daha uzatma

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre bir bölümüne Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda belediye başkanlarının mali sorun ve talepleri ön plana çıktı. Özellikle 31 Mart’ta muhalefet partilerinden alınan belediyelere ilişkin yeni başkanlar, “orantısız ve uzun süreli” borçlanma ile personel giderlerinin ağırlığından yakınırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki önceki dönem HDP’li belediye başkanlarının uygulamaları eleştirildi.

Toplantıda bir belediye başkanının personel giderlerinden yakınırken, “Belediyelerin personel giderleri merkezi bütçeden karşılansın” önerisinde bulunması ise salonda alkışların ve kahkahaların yükselmesine neden oldu. Bir başka belediye başkanı, Organize Sanayi Bölgeleri’ne getirilen teşvikler nedeniyle belediyeler olarak önemli bir gelir kaybı yaşadıklarını, bu zararlarının sübvanse edilmesini talep etti. Mali konularda sıkıntıya ilişkin dile getirilen sıkıntılar ve başkanların kendilerini rahatlatacak adımlar atılmasını istemeleri üzerine Erdoğan, “Gerekli talimatı verdim” diyerek, belediyelerin kamuya borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylarından yapılacak kesintilerini sıfırlayan uygulamayı 4 ay daha uzatacaklarını söyledi. Kasım 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla belediyelerden yapılacak kesinti oranı SGK prim borçları hariç mart dahil 5 ay süreyle sıfırlanmıştı.



Kampta genel merkez yöneticilerince yapılan sunumlar ise, AK Parti’nin yerel yönetim yapılanması ve mevzuatının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi amacıyla oluşturulan parti içi komisyon aracılığıyla ön çalışması yapılan ancak MHP’nin, “Daha detaylı çalışalım” talebi ve Anayasa’daki yerel seçimlere ilişkin düzenlemelerin yapılacak seçimden 1 yıl önce hayata geçirilmesine ilişkin zorunluluk nedeniyle rafa kaldırılan çalışmanın raftan indirildiğini ortaya koydu.



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin sunumu sırasında, Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Belediye Yasası’nda önemli değişiklikler yapılacağının mesajını verdiği öğrenildi.



REFORMLA GELECEK BAZI DEĞİŞİKLİKLER

Parti kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, AK Parti’nin yerel yönetimler reformu kapsamında hayata geçirmeyi düşündüğü bazı değişikliler şöyle:

- 30 büyükşehir dışındaki 51 il “bütün şehir” yapılacak. Böylece büyükşehir statüsünün vergi artışları gibi vatandaşa mali külfet getirmesinin önüne geçilerek, il belediyesinin sınırları ilin mülki sınırına kadar genişletilecek.



- Belediye encümeninde eşit olan seçilmiş-bürokrat sayısı, seçilmişler çoğunlukta olacak şekilde düzenlenecek.



- Büyükşehirlerde altyapı hizmetleri ve imarla ilgili çalışmaların tek elden yürütülebilmesi için bazı yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da seçim öncesi katıldığı bir TV programında, “Birisine rant kazandırmak için plan tadilatı şehre ihanettir. İmar yetkisi olan 8 tane kuruluş var. Burada disipline gitmek lazım. Yasal düzenleme şart” ifadelerini kullanmıştı.



- Yeni seçilen belediye başkanlarının kendi projelerini hayata geçirmek yerine bir önceki başkanın borç yükünü üstlenmek durumunda kalmaması için, başkanların borçlanma yetkisi kendi dönemleriyle (5 yıl) sınırlandırılacak.



- Belediye başkanının belediye meclisinin de başkanı olması uygulamasına son verilecek. Belediye meclisi başkanları, üyeleri arasından belediye meclislerince seçilecek.