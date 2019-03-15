MART ayında olmamızla birlikte en çok merak edilen ve araştırılan bir konu olan 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Seçim gününe az bir süre kala vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını sorguluyor. Peki seçmen yerleri nereden öğrenilir? Oy kullanacağınız sandık bilgilerine aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz.
SEÇMEN YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Nerede Oy Kullanacağım adresinden,
Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından,
e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? 31 Mart seçimi YSK seçmen sorgulama
31 Mart Yerel Seçimleri için son iki haftaya girildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız seçimde nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını arıyor. İşte 31 Mart Yerel Seçimleri için YSK seçmen sorgulama ekranı...
MART ayında olmamızla birlikte en çok merak edilen ve araştırılan bir konu olan 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Seçim gününe az bir süre kala vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını sorguluyor. Peki seçmen yerleri nereden öğrenilir? Oy kullanacağınız sandık bilgilerine aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz.
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