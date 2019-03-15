Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? 31 Mart seçimi YSK seçmen sorgulama

MART ayında olmamızla birlikte en çok merak edilen ve araştırılan bir konu olan 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Seçim gününe az bir süre kala vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını sorguluyor. Peki seçmen yerleri nereden öğrenilir? Oy kullanacağınız sandık bilgilerine aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz.

SEÇMEN YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından,

e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

SEÇMEN YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ