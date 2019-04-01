Yerel seçimler sonrası partiler için itiraz süreci başladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı. Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

Yerel seçimler sonrası partiler için itiraz süreci başladı
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31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı. Partiler karara bağlanacak itirazlar için 3 gün içerisinde yeniden YSK'ya itiraz edebilecek. Yapılan itirazları değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.
İTİRAZLAR 3-4 NİSAN'A KADAR DEĞERLENDİRİLECEK
İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak. Bu itirazlar, 3 ve 4 Nisan'a kadar değerlendirilecek. Partiler ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı da bir gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itiraz da 5 Nisan'da olacak.
YSK, KESİN SONUÇLARI 11-12-13 NİSAN TARİHLERİNDE AÇIKLAYACAK
İl seçim kurulları da 6- 7 Nisan'da itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. Daha sonra partiler 3 gün içerisinde YSK'ya itiraz edebilecek. Yapılan bu itirazları değerlendirecek olan YSK, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.

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