Yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam saat 20.00'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede yerel seçimlere yönelik ittifakın ele alınacağı kaydedildi.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU YARIN BİR ARAYA GELECEK

İYİ Parti ve CHP arasında çıkan 'yerel seçimde ittifak yapılacak' söylentileri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın akşam bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, İYİ Parti Genel Merkezi'nde akşam 20.00'da ziyaret edecek.