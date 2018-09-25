Yerel seçimin kaderini belirleyecek görüşme bugün başlıyor

AK Parti- MHP ittifak görüşmesinin zamanı belli oldu. İki parti arasındaki yerel seçim ile ilgili ittifak görüşmesi bu akşam gerçekleşecek. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz arasında yapılacak.

AK PARTİ VE MHP ARASINDAKİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ BUGÜN BAŞLIYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atılıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Özhaseki ve Durmaz yol haritasını değerlendirecek. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretinin ardından Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor.