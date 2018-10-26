"Yerel seçimde ittifak yok" diyen Bahçeli'den bir sürpriz daha!

HER yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da bu yıl İstanbul'da Yeni Havalimanı'nda yapılması planlandığı açıklanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aldığı sürpriz kararla 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak resepsiyona katılmayacağını açıkladı.

BU YIL 29 EKİM RESEPSİYONU İSTANBUL'DA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonun bu yıl ilk kez farklı bir adresi olacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon 3. Havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacak.

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ 29 EKİM KARARI

AK Parti ile MHP arasında krize dönüşen ittifak tartışmalarının akabinde, Bahçeli'nin aldığı sürpriz 29 Ekim kararı, ajanslardan son dakika olarak geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan af ve ittifak tartışmalarının ardından İstanbul'da açılacak Üçüncü Havalimanında yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmama kararı aldı.

BAHÇELİ İTTİFAKI BİTİRDİ

Öte yandan, MHP LideriBahçeli,partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Parti olarak herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz." sözleriyle 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.