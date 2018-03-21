"Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.
PARTİSİNİN 45 MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.
"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.
Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
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