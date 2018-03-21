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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

"Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna "Anketler olumlu. Devlet Bahçeli ile konuşuyoruz" diyerek cevap verdi

"Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna "Anketler olumlu. Devlet Bahçeli ile konuşuyoruz" diyerek cevap verdi

21 Mart 2018 Çarşamba 15:23
"Yerel seçimde ittifak olur mu?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.

PARTİSİNİN 45 MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiRecep Tayyip ErdoğanİTTİFAKMHP
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