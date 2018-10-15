Yerel seçim öncesi dengeleri değiştirecek anket!

ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'DEKİ ARTIŞ ŞAŞIRTTI

Yapılan araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,4, CHP yüzde 23,9, MHP yüzde 15,7, İYİ Parti yüzde 2,4 olarak belirlendi. Başkent kulislerinde anketten çıkan sonuçlar sürpriz olarak nitelendirilirken MHP'nin oylarındaki yükselişe dikkat çekildi.

İYİ PARTİ KAN KAYBEDİYOR

Araştırmada dikkat çeken bir başka detay da İYİ Parti'deki sert düşüş oldu. 24 Haziran seçimlerinde büyük bir sürprize imza atan Meral Akşener'in İYİ Parti'si ise kan kaybetmeye devam ediyor.

İşte anketten çıkan sonuç;