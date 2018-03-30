'Yer yok' diye eve yolladılar, kan kusarak öldü

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Özlem Oduncu, İstanbul'da ailesinin yanında yaşıyordu. Sabah gazetesinden Furkan Kara'nın haberine göre genç kadın, 25 yıldır çaycılık yapan babasına destek olmak için özel bir firmada işe başladı. Bir süre önce başlayan öksürük giderek artınca, genç kız bu ayın başında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Oduncu'nun öksürüğüne doktor çare bulamadı. Oduncu, doktorun önerisiyle aynı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne yönlendirildi.

YER YOK DİYE EVE YOLLADILAR

Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Genç kızın ateşi yükseldi. İddiaya göre doktor Oduncu'ya ateş düşürücü ilaç yazarak "Belki griptir. Evde ateşi düşsün, iyileşsin öyle gelsin" diyerek çıkışını yaptı. Oduncu, annesi Türkan Oduncu'yla birlikte Güneşli'de bulunan evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan Özlem Oduncu'nun ağzından burnundan kanlar geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oduncu kurtarılamadı. Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu belirterek, "Hasta kızımı hastaneden çıkarttılar. Aynı gün eve geldik hayatını kaybetti. Hastaneden ve doktordan şikâyetçi oldum. Cezalarını çeksinler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.