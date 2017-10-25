Yenilenme harekatı için yeni adım: AK Parti'de 22 il başkanı değişecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, A Haber canlı yayınında AK Parti'de değişim ve istifalarla ilgili önemli açıkmalarda bulundu. Çalık, 22 il başkanının değişeceğini açıkladı.

"İSTİFALARIN KABULU YENİLENME HAREKETEDİR"

İstifası istenen başkanlarla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "İstifalar bir son değildir, yeni bir başlangıç olabilir. İstifa eden belediye başkanlarımız, partimizde alınan kararları yerine getirmişlerdir. Bunların siyasi, hukuk, sosyal olarak sorunları varsa gereği yerine getirilecektir. Bizim aldığımız kararlar neticesindeki istifaların kabulü bizim için yeniden bir yenilenme hareketidir." açıklamasında bulundu.

"22 İL BAŞKANININ DEĞİŞİMİ SÖZ KONUSU"

AK Parti'deki değişim sürecine de değinen Çalık, "Biz hep bir değişimin adresi olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme hareketimize hız verdik. Partinin yönetim kademesinde MKYK başta olmak üzere, teşkilatlarımızda bugün 22 il başkanımızın değişimi söz konusu." diye konuştu.

"AK PARTİ BİR VEDA PARTİSİ DEĞİL, VEFA PARTİSİDİR"

Son olarak Çalık, "Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız; her konuda yenilenme. Bunlara sadece yenilenme hareketi olarak bakmak lazım. AK Parti bir veda partisi değil, vefa partisidir. Yani istifa bir son değil, bir başlangıç olacaktır. Arkadaşlarımız da partimizden değil, belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir." dedi.