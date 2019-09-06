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Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı söylenen CHP'li Aksu'dan açıklama

Yenikapı'da sergilenen 2010 model Mercedes marka makam aracını kullandığı belirtilen İBB Başkanvekili olan CHP'li Hüseyin Aksu, söz konusu aracın depoda durduğunu ve kendisine tahsis edildiğini belirterek, "Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" dedi.

GÜNDEM 06.09.2019, 15:42
Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı söylenen CHP'li Aksu'dan açıklama
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YENİKAPI'DA sergilenen lüks aracı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili olan CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilmişti. Söz konusu iddia hakkında konuşan Aksu, "Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" dedi.

YANIT VERMEKTEN KAÇINDI

Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Hüseyin Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu.

"BANA TAHSİS EDİLDİ"

Hüseyin Aksu daha sonra, Yenikapı'da sergilenen makam aracı ile ilgili olarak, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi. Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.

#Yenikapı #Hüseyin Aksu #CHP
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