Yenikapı'da sergilenen araçlar gitti, yerine bakın ne kuruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında sergilenen araçlar 4 günün ardından kaldırıldı. 730 araç kiralanan firmaya teslim edilmek üzere götürülürken, alana Teknofest 2019'un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

ARAÇLAR FİRMAYA TESLİM EDİLECEK

İmamoğlu'nun 23 Haziran seçiminden önce söylediği vaadi yerine getirerek geçen Perşembe Yenikapı'da sergilettiği İBB'ye ait yüzlerce araç, bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldı. İBB'nin otoparklarına çekilen 730 aracın firmaya teslim edileceği öğrenildi.

TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Teknofest 2019'un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacağını söylemişti.İmamoğlu'nun talimatıyla çarşamba gecesi Yenikapı Meydanı'na yüzlerce araç getirilmişti.