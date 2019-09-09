banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Yenikapı'da sergilenen araçlar gitti, yerine bakın ne kuruldu

İstanbul Yenikapı'da sergilenen ve büyük tartışma yaratan İBB'ye ait araçlar kaldırıldı. Kaldırılan araçların yerine Teknofest 2019'un tanıtım çadırı kuruldu.

GÜNDEM 09.09.2019, 15:07
Yenikapı'da sergilenen araçlar gitti, yerine bakın ne kuruldu
banner404

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında sergilenen araçlar 4 günün ardından kaldırıldı. 730 araç kiralanan firmaya teslim edilmek üzere götürülürken, alana Teknofest 2019'un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

ARAÇLAR FİRMAYA TESLİM EDİLECEK

İmamoğlu'nun 23 Haziran seçiminden önce söylediği vaadi yerine getirerek geçen Perşembe Yenikapı'da sergilettiği İBB'ye ait yüzlerce araç, bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldı. İBB'nin otoparklarına çekilen 730 aracın firmaya teslim edileceği öğrenildi.

TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Teknofest 2019'un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacağını söylemişti.İmamoğlu'nun talimatıyla çarşamba gecesi Yenikapı Meydanı'na yüzlerce araç getirilmişti.

#Yenikapı #İstanbul #Teknofest 2019
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545