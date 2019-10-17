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Yenikapı'da sergi yapan İmamoğlu, Koç'tan 1,15 milyonluk araç kiraladı

İBB'ye ait araçları hizmet fazlası olduğu gerekçesiyle Yenikapı'da sergileyen ve bu araçları iade eden İBB Başkanı İmamoğlu, Koç Holding'e bağlı Otokoç'tan 3 aylığına 140 adet araç kiraladı. İhalenin bedeli 1 milyon 152 bin TL.

GÜNDEM 17.10.2019, 15:24
Yenikapı'da sergi yapan İmamoğlu, Koç'tan 1,15 milyonluk araç kiraladı
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçları "İsraf" ve "Hizmet fazlası" diyerek Yenikapı'da sergileyen ve bu araçları iade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem nedeniyle ihaleye çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı.

KOÇ HOLDİNG'DEN KİRALADI

İmamoğlu'nun tüm bu israf söylemlerine rağmen Koç Holding'e ait Otokoç Otomotiv'den araç kiralaması dikkat çekti.

DEPREMDEN FAYDALANDILAR

26 Eylül tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremden faydalanılan ve "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandığı ortaya çıktı. 

#Yenikapı #İBB #Koç Holding #araç kiralama
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