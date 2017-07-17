Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yeniden yargılanan Dilşah öğretmene 25 yıl hapis cezası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denize açıldığı arkadaşının ölümüyle alakalı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Dilşah öğretmenin cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan ilkokul öğretmeni 25 yıl hapis cezası aldı

Yeniden yargılanan Dilşah öğretmene 25 yıl hapis cezası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denize açıldığı arkadaşının ölümüyle alakalı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Dilşah öğretmenin cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan ilkokul öğretmeni 25 yıl hapis cezası aldı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:00
Yeniden yargılanan Dilşah öğretmene 25 yıl hapis cezası
banner404

OLAY, 18 Mayıs 2013 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öne sürülen Yusuf Süzer (35) ile arkadaşları öğretmen Dilşah Aytekin (33) ve K.U. (22), sabah birlikte denize açıldı. Arıtma tesisleri önünde bulundukları sırada Süzer’in denize düştüğü iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan K.U ise Süzer'i Dilşah'ın ittiğini iddia etti. Bunun üzerine Dilşah Aytekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yusuf Süzer'in cesedi ise 13 gün sonra 133 Nolu Sahil Güvenlik Botu tarafından Mudanya İskelesi’nin bir mil açığında bulundu.
8 yıllık öğretmen olduğunu anlatan Aytekin, "Eşimden ayrıldıktan sonra bazı psikolojik sıkıntılar yaşadım. Alkol tedavisi için Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (AMATEM) bir süre tedavi gördüm. Yusuf Süzer ve K.U. ile burada arkadaş olduk. Olay günü teknede içki içerken uyuyakaldım. Yusuf denizde yüzüyordu. Çok geçmeden kendime geldiğimde Yusuf’u göremedim. K.U. da Yusuf’un yüzerek kıyıya gidip bize şaka yapmış olabileceğinden bahsetti" dedi.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Dilşah Aytekin'e 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Öldürme eyleminin ihmalî davranışla işlendiği kanaatine varan heyet, cezayı önce 15 yıla, ardından da sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 12 yıl 6 aya indirdi. Davanın tutuksuz sanığı K.U. ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, K.U. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
25 yıl hapis cezası

Yargıtay, kararı öğretmenin aleyhine bozdu. Ayrıca Yargıtay, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi ve ölen Yusuf Süzer’in yüzme bilip bilmediğinin sorulmasını istedi. Süzer’in yüzme bilmesine rağmen boğulduğu ve Dilşah öğretmenin akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor mahkemeye ulaştı. Mahkeme, sanığa evvela müebbet, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. 3 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan sanık, Yargıtay’ın cezayı onaması halinde yeniden hapse girecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dilşah öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim