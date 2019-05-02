Yeni Zelanda'daki cami saldırısından 48 gün sonra kahreden haber!

YENİ Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İKİ KURŞUNİSABET ETMİŞTİ

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısında Tuyan'a iki kurşun isabet etmiş, birisi bacağından, diğeri ise sırtından karnına ilerlemişti.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.