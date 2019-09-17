Yeni yargı paketinde idam cezası var mı? AK Parti, noktayı koydu
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni yargı paketini Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, "Hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak." açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 17.09.2019, 16:42
MECLİS'İN yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak.Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı:"1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde 'idam' cezası yok. "
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